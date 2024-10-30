Hyderabad kendi evinde mağlup oldu

Mohun Bagan Super Giant, 30 Ekim 2024 tarihinde Haydarabad'daki GMC Balayogi Stadyumu'nda oynanan Hindistan Süper Ligi maçında son eski şampiyon Hyderabad FC'yi 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Mohun Bagan, sezonun altıncı maçında dördüncü galibiyetini elde ederken, Hyderabad FC altı maçta dört yenilgi aldı.

İlk yarıda Bagan, Alberto Rodriguez ve Subhasish Bose'un sarı kart görmesine rağmen, maçın kontrolünü elinde tuttu. Bagan'ın savunmasını zorlayan HFC'nin forveti Ramhlunchhunga, 23. dakikada uzun bir top aldı ancak kaleci Vishal Kaith, tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı.

Mohun Bagan, 37. dakikada Manvir Singh'in harika golüyle öne geçti. Anirudh Thapa'nın güzel pasını alan Manvir, sağ kanattan hızla ilerleyerek kaleci Lal Jongte ve iki savunmacıyı geçip topu ağlara göndermeyi başardı. İlk yarı, Bagan'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Bagan, 55. dakikada Greg Stewart'ın kullandığı serbest vuruşta Subhasish Bose'un kafasıyla bulduğu golle skoru 2-0'a getirdi. Mohun Bagan, 84. dakikada Liston Colaco ile üçüncü golü bulma fırsatını değerlendiremeyerek, maçtaki sonuca etki etmedi.