Hyundai Bayon'un güncel fiyat listesi yayınlandı

Hyundai yeni güncel fiyat listesini yayınladı. Altyapısını i20 modelinden alan Bayon, Kocaeli'deki Assan fabrikasında üretildi. Otomobilin 4,18 metrelik gövdesi sayesinde ferah bir yaşam alanı sunuyor.
Bayon'un iç tasarımında gösterge paneli, multimedya ekranı ve dikkat çeken farklı diğer özellikler bulunuyor.
Hyundai Bayon modelinin giriş paketinde 1.4 litrelik benzinli motor görülüyor. Motorun 100 beygir gücüne sahip olduğu belirtiliyor.
İŞTE FİYAT LİSTESİ
1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik 622.000 TL
1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik 647.500 TL
1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 704.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 701.000 TL
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