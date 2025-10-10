Yeniçağ Gazetesi
11 Ekim 2025 Cumartesi
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Otomotiv Hyundai indirimlerle dolu Ekim ayı fiyatlarını açıkladı

Hyundai indirimlerle dolu Ekim ayı fiyatlarını açıkladı

Son dönemde özellikle elektrikli araç cephesinde harika atılımlar yapan Hyundai markası sıfır otomobil fiyatlarında indirim kampanyalarına devam ediyor.

Haberi Paylaş
Hyundai indirimlerle dolu Ekim ayı fiyatlarını açıkladı - Resim: 1

İşte Ekim ayı Hyundai fiyatları

1 12
Hyundai indirimlerle dolu Ekim ayı fiyatlarını açıkladı - Resim: 2

Hyundai İ10

1.2 Mpi Jump manuel
Liste fiyatı : 1.186.000 TL / Kampanyalı fiyat : 1.148.000 TL

1.2 Mpi Jump otomatik
Liste fiyatı : 1.236.000 TL / Kampanyalı fiyat : 1.198.000 TL

1.2 Mpi Style otomatik
Liste fiyatı : 1.277.000 TL / Kampanyalı fiyat : 1.239.000 TL

1.2 Mpi Elite Çift Renk
Liste fiyatı : 1.327.000 TL / Kampanyalı fiyat : 1.321.000 TL

2 12
Hyundai indirimlerle dolu Ekim ayı fiyatlarını açıkladı - Resim: 3

Hyundai i20

1.2 Mpi Jump manuel
Liste fiyatı : 1.281.000 TL / Kampanyalı fiyat : 1.256.000 TL

1.0 T-Gdi Jump otomatik
Liste fiyatı : 1.449.000 TL / Kampanyalı fiyat : 1.436.000 TL

1.0 T-Gdi Style otomatik
Liste fiyatı : 1.622.000 TL / Kampanyalı fiyat : 1.524.000 TL

1.0 T-Gdi Elite otomatik
Liste fiyatı : 1.725.000 TL / Kampanyalı fiyat : 1.627.000 TL

3 12
Hyundai indirimlerle dolu Ekim ayı fiyatlarını açıkladı - Resim: 4

Hyundai İ30

1.5 T-Gdi Hybrid otomatik
Liste fiyatı : 1.739.000 TL / Kampanyalı fiyat : 1.739.000 TL

1.5 T-Gdi Hybrid otomatik
Liste fiyatı : 1.999.000 TL / Kampanyalı fiyat : 1.999.000 TL

4 12
Hyundai indirimlerle dolu Ekim ayı fiyatlarını açıkladı - Resim: 5

Hyundai Bayon

1.2 Mpi Jump manuel
Liste fiyatı : 1.434.500 TL / Kampanyalı fiyat : 1.398.000 TL

1.0 T-Gdi Jump otomatik
Liste fiyatı : 1.587.000 TL / Kampanyalı fiyat : 1.573.000 TL

1.0 T-Gdi Style otomatik
Liste fiyatı : 1.730.000 TL / Kampanyalı fiyat : 1.652.000 TL

1.0 T-Gdi Elite otomatik
Liste fiyatı : 1.842.000 TL / Kampanyalı fiyat : 1.764.000 TL

5 12
Hyundai indirimlerle dolu Ekim ayı fiyatlarını açıkladı - Resim: 6

Hyundai Kona

1.6 T-Gdi Prime otomatik
Liste fiyatı : 2.161.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.161.000 TL

Advance 99 Kw Elektrik
Liste fiyatı : 2.165.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.100.000 TL

6 12
Hyundai indirimlerle dolu Ekim ayı fiyatlarını açıkladı - Resim: 7

Hyundai Tucson

1.6 T-Gdi 160Ps Comfort 4x2 otomatik
Liste fiyatı : 2.160.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.149.000 TL

1.6 T-Gdi 180 Ps Comfort 4x2 otomatik
Liste fiyatı : 2.240.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.229.000 TL

1.6 T-Gdi 160Ps Prime 4x2 otomatik
Liste fiyatı : 2.576.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.576.000 TL

1.6 T-Gdi 160Ps Prime Plus 4x2 otomatik
Liste fiyatı : 2.756.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.666.000 TL

1.6 T-Gdi 160Ps Elit 4x2 otomatik
Liste fiyatı : 3.011.000 TL / Kampanyalı fiyat : 3.011.000 TL

1.6 T-Gdi 160Ps Elite Plus 4x4 otomatik
Liste fiyatı : 3.332.500 TL / Kampanyalı fiyat : 3.317.000 TL

1.6 Crdi 136 Ps Elite 4x2 otomatik
Liste fiyatı : 3.142.000 TL / Kampanyalı fiyat : 3.142.000 TL

1.6 Crdi 136 Ps Elite Plus 4x4 otomatik
Liste fiyatı : 3.441.500 TL / Kampanyalı fiyat : 3.394.000 TL

1.6 T-Gdi 215 Ps Hybrid 4x2 otomatik
Liste fiyatı : 3.400.000 TL / Kampanyalı fiyat : 3.400.000 TL

7 12
Hyundai indirimlerle dolu Ekim ayı fiyatlarını açıkladı - Resim: 8

Hyundai İnster

Advance 84.5 Kw Elektrik
Liste fiyatı : 1.612.000 TL / Kampanyalı fiyat : 1.612.000 TL

Cross Advance 84.5 Kw Elektrik
Liste fiyatı : 1.662.000 TL / Kampanyalı fiyat : 1.662.000 TL

8 12
Hyundai indirimlerle dolu Ekim ayı fiyatlarını açıkladı - Resim: 9

Hyundai İoniq 5 125 Kw
Liste fiyatı : 2.324.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.324.000 TL

Hyundai ioniq 5 N 448 Kw
Liste fiyatı : 6.090.000 TL / Kampanyalı fiyat : 5.840.000 TL

9 12
Hyundai indirimlerle dolu Ekim ayı fiyatlarını açıkladı - Resim: 10

Hyundai İoniq 6 Advance 111 Kw
Liste fiyatı : 2.270.500 TL / Kampanyalı fiyat : 2.225.000 TL

10 12
Hyundai indirimlerle dolu Ekim ayı fiyatlarını açıkladı - Resim: 11

Hyundai Santafe 215 Ps hybrid 4x4
Liste fiyatı : 4.960.000 TL / Kampanyalı fiyat : 4.870.000 TL

11 12
Hyundai indirimlerle dolu Ekim ayı fiyatlarını açıkladı - Resim: 12

Hyundai Staria 225 Ps Hybrid 4x2
Liste fiyatı : 2.464.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.464.000 TL

12 12
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2025 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro