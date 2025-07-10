Hyundai IONIQ 6 N asfaltı ağlattı: 3,2 saniyede 100 km hıza ulaştı

Hyundai, Ioniq 5 N hatchback modelinin ardından N performans departmanının ikinci elektrikli otomobili olan Ioniq 6 N’i 10/07/2025 tarihinde İngiltere’deki Goodwood Hız Festivali’nde tanıttı. Aerodinamik sedan Ioniq 6'nın kapsamlı modernizasyonunun ardından sunulan bu agresif versiyon, markanın elektrikli çağdaki sportif hedeflerini gözler önüne seriyor.

GÜÇ VE DİNAMİZM

Ioniq 6 N, iki elektrik motorundan oluşan 478 kW gücü ve 770 Nm maksimum torkuyla dikkat çekiyor. Bu sayede araç, N Launch Control özelliğiyle 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.2 saniyede ulaşıyor ve azami 257 km/s hıza çıkabiliyor. Aracın geliştirilmiş batarya yönetim sistemi, pist sürüşleri dahil zorlu senaryolarda bile optimum çalışma sıcaklığını sağlıyor. Ayrıca, gerçekçi vites değişimi simülasyonu ve geliştirilmiş motor sesi, sürüş deneyimine derinlik katıyor.

TASARIM VE TEKNOLOJİ HARMANI

IONIQ 6 N'in tasarımında aerodinamik kilit rol oynuyor. Motorsporttan ilham alan kuğu boynu arka spoyler ve genişletilmiş çamurluklar, aracın agresif görünümünü pekiştirirken yüksek hızda denge ve yol tutuşu sağlıyor. Güçlendirilmiş karoserisi, agresif geometriye sahip süspansiyon sistemi ve elektronik kontrollü amortisörler, üstün sürüş dinamikleri sunuyor. Otomobilde bulunan N Grin Boost, N Drift Optimiser ve N Track Manager gibi sürüş modları, farklı kullanım senaryolarında sürücülere üst düzey kontrol ve performans vadediyor.

PAZAR VE BEKLENTİLER

Çekya pazarında 2025 yılının dördüncü çeyreği itibarıyla siparişlerin açılması bekleniyor. İlk teslimatlar ise 2026 yılının başlarında gerçekleştirilecek. Bu yeni model, Hyundai’nin elektrikli performansta Porsche Taycan GTS ve Tesla Model 3 Performance gibi rakiplere meydan okuduğunun güçlü bir göstergesi.