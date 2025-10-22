Marka Türkiyede çok talep gören otomobillerinin neredeyse tamamını internet üzerinden satışa hazır hale getirdi. Tek tıkla satın alınabilen araçların hangi şehirde hangi bayide hazır beklediğini bile görebiliyorsunuz.

Türkiyenin en uygun fiyatlı suvlarından birisi olan Bayon modeliyle başlayan Hyundai online satış sisteminin içerisinde, İ10, İ20, Inster, Kona, Staria, Ioniq 5 ve Ioniq 6 modelleri farklı renk ve paket seçenekleriyle satın alınabiliyor.

Sizlerde bir Hyundai modelini indirimli olarak hemen satın almak istiyorsanız markanın internet sitesinden online bölümüne tıklayabilrsiniz.