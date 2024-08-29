Hyundai'den hibrit hamlesi. İkiye katlayacak

Şirket, 4 trilyon won (yaklaşık 3 milyar dolar) tutarındaki bu geri alım ile yatırımcı getirilerini artırmayı planlıyor.

Dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi olan Hyundai, yatırımcılarla yaptığı toplantıda, yeni stratejisini tanıttı. Bu strateji kapsamında, mevcut hibrit araç serisini iki katına çıkarmayı ve ürün gamını kompakt ve orta segmentin ötesine taşıyarak büyük ve lüks araçlarla genişletmeyi hedefliyor. Hibrit araç sayısını 14'e çıkararak, bu alanda önemli bir adım atmayı planlayan şirket, 2030 yılına kadar 2 milyon elektrikli araç satışı hedefine sadık kalmayı sürdürecek.

Hyundai'nin bu yeni stratejisi, elektrikli araç hedeflerinde temkinli bir yaklaşım benimseyen diğer büyük otomotiv devleriyle paralellik gösteriyor. Örneğin, Ford, Porsche ve Mercedes-Benz gibi şirketler, son dönemde elektrikli araç hedeflerinden geri adım atarken, Tesla, 1,8 milyon adetlik yıllık satış hedefinden oldukça uzak bir performans sergiliyor.

Hyundai, hibrit ve genişletilmiş menzilli elektrikli araç (EREV) kategorisinde de büyümeyi hedefliyor. Özellikle menzil kaygılarını gidermek amacıyla, sürüş sırasında yerleşik bir bataryayı şarj etmek için küçük bir benzinli motor kullanan ve tek bir şarjla 900 kilometreden fazla yol kat edebilen genişletilmiş menzilli bir elektrikli aracı piyasaya sürecek.

Şirketin hibrit araç satışları, ikinci çeyrekte toplam araç satışlarının yüzde 12'sini oluşturarak kârını rekor seviyeye çıkardı. Hyundai'nin CFO'su Seung Jo Lee, şirketin ABD'deki Georgia üretim tesisinde hibrit araç üretimini artırmak için daha fazla yatırım yapmayı planladığını belirtmişti.

Hyundai, geleceğe yönelik diğer büyük yatırımları da duyurdu. Şirket, hidrojen arabaları, elektrikli araç bataryaları ve ileri mobilite teknolojileri gibi alanlarda ilerleme kaydetmek amacıyla önümüzdeki on yıl içinde 121 trilyon won (yaklaşık 91 milyar dolar) yatırım yapmayı planlıyor.