Hyundai’den peynir ekmek gibi satacak kampanya: 592 bin TL’ye SUV araç fırsatı!

Kaynak: Haber Merkezi
Hyundai’den peynir ekmek gibi satacak kampanya: 592 bin TL’ye SUV araç fırsatı!

Hyundai Bayon, yenilikçi özellikleri ve şık tasarımıyla otomobil severlerin beğenisine sunuluyor. 592 bin TL başlangıç fiyatıyla piyasaya çıkan bu SUV, belirlenen koşulları karşılayan alıcılara özel avantajlar sağlıyor. Araç, 60 ay boyunca satılmama taahhüdü ile satın alınabiliyor ve bu özel kampanya, Hyundai Bayon'a sahip olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Hyundai Bayon, modern çizgileri ve üstün teknolojik donanımlarıyla kompakt SUV kategorisinde öne çıkıyor. 1.0 litrelik Turbo benzinli motor seçeneği, yüksek performansı yakıt ekonomisiyle harmanlayarak dikkatleri üzerine çekiyor. Altı ileri manuel veya yedi ileri DCT otomatik şanzıman alternatifleriyle tüketicilere sunulan Bayon, geniş iç mekanı ve rahat sürüşü ile konforlu bir seyahat vaat ediyor.

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Ayrıca, Hyundai'nin gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip SmartSense teknoloji paketi, otomatik acil durum frenleme sistemi, şerit takip yardımcısı ve kör nokta uyarı sistemi gibi yenilikçi özelliklerle donatılmıştır. Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu multimedya sistemi, kablosuz şarj özelliği ve ferah bagaj alanı ile Bayon, sürücülere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Hyundai Bayon, bu özellikleriyle segmentinde fark yaratmayı sürdürüyor ve güvenlikten ödün vermeden teknolojiyi sürüş deneyimiyle bütünleştiriyor.

KAMPANYA DETAYI

Hyundai Bayon, kompakt SUV segmentindeki yerini sağlamlaştırırken, sunduğu kampanyalarla da otomobil severlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Araç, ikinci el piyasasında değerini koruma vaadiyle, yeni sahiplerine 60 ay boyunca satış yapmama taahhüdünde bulunuyor.

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Hyundai Bayon, 592.000 TL'lik fiyat etiketiyle, geniş donanım paketleri ve ileri teknoloji özellikleriyle dikkat çekerken, 60 ay boyunca satış yapmama koşulu, potansiyel alıcılar arasında bazı tereddütler yaratıyor.

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