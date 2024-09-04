Hyundai'nin en küçük elektriklisi küçük kutu gibi

Hyundai'den minicik mikro sınıfında bir elektrikli otomobil. Adı Inster..Tasarım konusunda marka diğer elektrikli otomobil modellerinden farklı bir görüntü yaratmış. Küçük kutu gibi bir araç görünümünde. Markanın diğer modelleriyle ayrışıyor.

MİKRO OTOMOBİL

Hyundai'nin en küçük elektrikli otomobil Inster kendimen özgü bir cizgisi var. Modelde 17 inçlik jantlar kullanılmış. Hyundai'nin küçük elektrikli modeli 3,83 metrelik uzunluğa sadece 1,61 metre genişliiğe sahip olan Inster'in yüksekliği ise 1,58 metre...Bu yükseklik ise büyük ferahlık sağlayacağı kuşkusuz...

MENZİL KONUSUNDA AÇIKLAMA YOK

Inster'in menzili konusunda firma herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak hedeflenen menzil ise 350 kilometre...Otomobilin hızı konusunda ise güçlü versiyonda 150 kilometre, zayıf versiyonda ise 140 kilometre hıza sahip...Elektrikli İnster'in fiyatına gelince açıklanmasa da fiyatının 25 bin euronun altında olacağı tahmin ediliyor.