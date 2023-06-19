Hyundai'nin Haziran ayı zamlı fiyat listesi belli oldu! Dolar otomobilleri de vurdu

Dolardaki çalkalanma otomobil fiyatlarını artırıyor. Hyundai'nin en uygun modelinin bile fiyatı 657 bin TL'ye kadar çıktı.

Hyundai'nin Haziran ayı zamlı fiyat listesi belli oldu! Dolar otomobilleri de vurdu

Editör: Osmancan EROK

Doların 24 liraya kadar dayanması, Euro'nun sınırlarını zorlayarak 25 lira seviyelerinde hareket etmesi sebebiyle Türk lirası değer kaybı yaşamaya devam ediyor.

Türk lirasının değer kaybetmesi durumu otomobillere olumsuz olarak geri dönüyor. Enflasyon ve döviz kurundaki yükseliş otomobillere 'zam' yağdırıyor.

Son olarak Hyundai de otomobil fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. Güncel fiyatlara bakıldığında en uygun model, olan i20'nin bile en boş paketi 657 bin TL'den satışa sunuluyor.

İŞTE MODELLERE GÖRE ZAMLI HYUNDAİ FİYAT LİSTESİ

- i20 MODELİ

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- BAYON MODELİ

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- ELENTRA MODELİ

2022-hyundai-elantra-n-exterior-view.jpg

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- TUCSON MODELİ

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- SANTA MODELİ

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- IONIQ 5 MODELİ

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- STARIA MODELİ

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- H-100 KAMYONET MODELİ

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