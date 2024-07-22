Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli gözaltında

Kaynak: DHA
Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yayımlanan bir röportajda Hz. Muhammed'e hakaret eden Z.K.'nın gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Gereği Yapıldı-21' başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada yer alan bir röportajda, İslami değerlere saldıran, Peygamber Efendimize hakaret eden şahsın Z.K. olduğu tespit edilmiş ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır. Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler, Yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

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