Hz. Muhammed’e hakaret etmişti. Küfürbaz ilahiyatçı yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Hz. Muhammed’e hakaret etmişti. Küfürbaz ilahiyatçı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yayımlanan bir röportaj sırasında Hz. Muhammed'e hakaret eden Z.K.'nın gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Gereği Yapıldı-21' başlığıyla bir paylaşım yaptı.

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Bakan Yerlikaya paylaşımda, "Sosyal medyada yer alan bir röportajda, İslami değerlere saldıran, Peygamber Efendimize hakaret eden şahsın Z.K. olduğu belirlenmişti ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır. Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler, Yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir" sözlerini kullandı.

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