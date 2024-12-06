Meteorolojiden Aydın için sarı kod uyarısı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Meteorolojiden Aydın için sarı kod uyarısı!

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Aydın için sarı kod uyarısı verdi. Aydın’ın kıyı kesimlerinde bulunan Kuşadası, Söke ve Didim’de gök gürültülü sağanak yağışların olacağı uyarısı verilerek olumsuzlara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre Aydın'ın kıyı kesimlerinde (Kuşadası, Söke, Didim) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece ve yarın yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli (30-80 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

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