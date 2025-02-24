İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı

İstanbul'da kar yağışıyla beraber okullarda başlayan tatilin Pazartesi gününe kadar uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. İstanbul Valisi Davut Gül, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da hafta içi etkisini artıran yoğun kar yağışıyla beraber eğitim ve öğretime ara verildi. 3 gün boyunca süren ve hafta sonu ile birleşen tatilin Pazartesi günü sürüp sürmeyeceği merak ediliyordu.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Daha önce yaptığı açıklama ile "Hava durumu kötüyse tatil olur" diyen İstanbul Valisi Davut Gül'den İstanbul’da okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili açıklama geldi.

YARIN OKULLAR TATİL DEĞİL

Gül, yarın hava koşullarının normale dönmesinin beklendiğinden okulların eğitim ve öğretime kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

X hesabından paylaşımda bulunan Gül,

"Sevgili Öğrencilerimiz,

Biliyoruz, kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz!

"HAVALAR NORMALE DÖNÜYOR, TATİL BİTTİ"

Ancak yarın hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek.

Sizleri okullarınızda görmek için sabırsızlanıyoruz! Hepinize başarılı ve güzel bir gün dileriz."

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