Mika Raun’un Dubai macerası kabusa döndü! Hüngür hüngür ağlayıp sosyal medyada paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, Dubai tatilinde geçirdiği kazayla yeniden gündemde. Cinsiyet ameliyatı ve estetikleriyle tanınan Mika, burnu kanarken çektiği videoyla takipçilerini şoke etti.

Renkli karakteri, estetikle ilgili açıklamaları ve samimi üslubuyla sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden Mika Raun, bu kez Dubai tatilinde yaşadığı korkutucu bir olayla gündeme geldi.

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Lüks oteller ve çöl maceralarıyla dolu tatili, beklenmedik bir kazayla gölgelendi. Mika, burnu kanarken çektiği videoları paylaşarak yaşadıklarını takipçilerine aktardı.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı ve estetik operasyonlarla tanınan fenomen Mika Can Raun, hayatının her anını sosyal medya hesabında paylaşıyor. Şu anda Dubai’de tatilde olan Mika, bir kaza geçirdi.

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Tayland’da cinsiyet geçiş sürecini tamamlayan Mika Raun, son dönemde sevgilisi Batu ile ilişkisiyle de konuşuluyor.

Sevgilisiyle Dubai’ye tatile giden Mika, yaşadığı talihsiz kaza sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Dubai’de bir eğlence aracına binen Mika Raun, kaza geçirdiğini, kafasını ve burnunu çarptığını belirtti. Gözyaşlarıyla burnunun kırıldığını düşünen Mika, zor anlar yaşadı.

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Takipçileriyle gözyaşları içinde yaşadıklarını paylaşan Mika, şunları söyledi:

"Şu arkada gördüğümüz şeye bindik. Ve ben kafamı, burnumu çarptım. Her yer kan içindeydi. Hemen çıkardılar beni."

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Otele dönen fenomen, yeni bir paylaşımda bulunarak sağlık durumuyla ilgili, "Otele geçiyoruz, doktor geliyor. Umarım burnum kırılmamıştır." dedi.

MİKA RAUN KİMDİR?

Mika Can Raun, 9 Temmuz 2001’de Büyükada’da doğdu. Üç kardeş olan Mika’nın annesi Şanlıurfalı, babası ise Rum asıllı Büyükadalıdır. Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı üçüncü sınıf öğrencisidir.

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Senaryo yazarlığı eğitimi alan Mika, aynı zamanda şiir yazıyor. İlkokulda şiir yazmaya başlayan Mika, şiirlerinin patentini aldığını ve aruz ölçüsüyle yazdığı şiirleri bestelediğini belirtiyor.

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Şiir konusunda iddialı olan Mika Can Raun, kendisini melankolik olarak tanımlıyor.

Raun'un İnstagram'da 2 milyon takipçisi var.

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