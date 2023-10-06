İ L A N D I R GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 06 Ekim 2023 / 00:01

Dosya No :2022/366 Esas

Bursa İli, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesiyle Küçükkumla Mahallesi sınırlarındaki birleşimindeki Mersinliboğaz Mevkiinde kain Orhaniye Mahallesinin doğusunda 2425 ada 330 parsel ve güney kısmında 2425 ada 329 parsel ile çevrili takriben 2.256,63 m² ve yine Orhaniye Mahallesinin 2425 ada 329 parsel ve güney kısmında 2420 ada 1 parsel ile çevrili takriben 1.378,33 m² miktarındaki dava konusu taşınmazın Harita Mühendisi (Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi) bilirkişisi Recep BUDAK'ın 08/08/2023 tarihli krokili raporunda “A” harfiyle gösterilen 2526,79 m² yüzölçümündeki alan ile “B” harfiyle gösterilen 1.378,33 m² miktarındaki taşınmaz için davacı Adnan ESEN tarafından tapusuz taşınmazın tescili talep edildiğinden; dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2022/366 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri aksi halde davacı Adnan ESEN adına tapuya tescil kararı verileceği ilan olunur.