İ L A N ELAZIĞ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 18 Temmuz 2023 / 00:01

Dosya Esas No: 2020/213

Karar No : 2023/656

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/1059 esas sayılı iddianamesi ile sanık Burcu İNANIR hakkında Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan mahkememize açılan davanın yapılan yargılaması sonucunda,

Mahkememizin 11/05/2023 tarih ve 2020/213 Esas 2023/656 karar sayılı ilamı ile sanık Burcu İNANIR hakkında Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı bulunan kararın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Vedat ve Yeter kızı oğlu, 1986 Tarsus doğumlu Burcu İNANIR'a ilanen tebliğine, ilan tarihinden 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına dair tebligat yerine geçerli olmak üzere, ilanen tebliğ olunur. 06.07.2023