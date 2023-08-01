İ L A N KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 01 Ağustos 2023 / 00:01



Mülkiyeti Belediyemize ait Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan 14 adet arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

1-İhale 15/08/2023 Salı günü saat 14.10’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

a)Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi (üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.), tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

b)Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri

c-Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.

ç)2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

d)Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

e-Şartname bedeli 1.000,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

f-Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (ç) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

3- Son müracaat tarihi 15/08/2023 Salı günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar Belediyemiz Gelir Şube Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

4- Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

Keyfiyet ilanen duyurulur.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mevkii Ada Parsel M2 Muhammen Bedel Geçici Teminat Açıklama

Aydınlar 13701 1 1520,06 5.000.000,00-TL 150.000,00-TL Ticaret

İncesu 535 6 1015,61 4.000.000,00-TL 120.000,00-TL Konut

İncesu 535 5 1015,61 4.000.000,00-TL 120.000,00-TL Konut

Şeker 10648 1 425,00 3.500.000,00-TL 105.000,00-TL Ticaret

Şeker 10648 2 425,00 3.500.000,00-TL 105.000,00-TL Ticaret

Şeker 10651 1 425,00 3.500.000,00-TL 105.000,00-TL Ticaret

Şeker 10657 1 425,00 3.500.000,00-TL 105.000,00-TL Ticaret

Şeker 10857 1 425,00 3.500.000,00-TL 105.000,00-TL Ticaret

Şeker 10862 2 425,00 3.500.000,00-TL 105.000,00-TL Ticaret

Şeker 10866 1 425,00 3.500.000,00-TL 105.000,00-TL Ticaret

Develi 1091 5 1084,82 2.500.000,00-TL 75.000,00-TL Konut

Develi 1096 10 490,53 2.100.000,00-TL 63.000,00-TL Konut

Develi 1096 11 490,51 2.100.000,00-TL 63.000,00-TL Konut

Develi 1096 12 490,50 2.100.000,00-TL 63.000,00-TL Konut























