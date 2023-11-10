İ L A N ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Yayın Tarihi:
- Belediyemiz tarafından yaptırılan İlçemiz Hasancıklı Mahallesi 9949 ada 1 parselde bulunan Expo 2023 organizasyon alanında bulunan Lagünün içerisindeki su araçları işletmesinin 02/11/2023 tarihli ve 2023/635 sayılı Belediye Encümen Kararına istinaden 10 (on) yıllığına kiralanacaktır.
- İhale 22 KASIM ÇARŞAMBA 2023 tarihinde saat 14:00'da Cumhuriyet Mah. 14064.Sokak No:134/A Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca ''Açık Artırma Usulü İhale Yolu İle'' yapılacaktır.
- İhale ile kiralanacak olan İlçemiz Hasancıklı Mahallesi 9949 ada 1 parselde bulunan Expo 2023 organizasyon alanında bulunan Lagünün içerisindeki su araçları işletmesinin 10 yıllık kirasının Muhammen Bedeli 6.000.000,00-TL (Altı milyon TL) Geçici Teminat Bedeli 180.000,00-TL (Yüz seksen bin TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.
- İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 500,00 TL (Beş yüz TL) bedel ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.
- İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 22 KASIM ÇARŞAMBA 2023 tarihinde saat 12:00'a kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
- Su araçları işletmesinin Lagün içerisinde en az;
- 4 adet yüzer iskele (3×10 m ebatlarında),
- 5 adet korsan gemisi,
- 2 adet deniz taksi,
- 30 adet deniz bisikleti,
- 2 adet sultan kayığı,
- 2 adet frig kayığı
- 2 adet saltanat kayığı
- 1 adet gezi ve kurtarma teknesi,
- 1 adet 20 m uzunluğunda görsel canlandırma amaçlı sabit kültürel tekne,
- 2 adet elektrikli jet ski,
Bulundurulması gerekmektedir.
- İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;
- 2023 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)
- Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)
- İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)
- Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)
- Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi)
- Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)
- İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)
- Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)
- İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
- Kiralama şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,
- Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
- Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,
8.İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililere ilanen duyurulur.
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01926157