İ L A N T.C. ADANA 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 25 Kasım 2023 / 00:01



Sayı : 2023/140 Esas

Konu :Davalı Hacı Ali

MALİYE HAZİNESİ ileHACI ALİ KAYYIMI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

-''Davacı Maliye Hazinesince Adana İli Sarıçam İlçesi 854 ada 3 parsel kayıtlı taşınmazda hissedar olanHacı Ali'nin TMK 588.maddesi gereğince gaipliğine, Adana İli Sarıçam İlçesi 854 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazda hissedar olan Hacı Ali'nin hissesinin tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline ve malvarlığının hazineye devrine karar verilmesi istemli dava açıldığı, Hacı Ali'nin bizzat kendisinin yada bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2023/140 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, müracaatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve malvarlığının hazineye devrine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.''