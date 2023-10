İ L A N T.C. ADANA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN/BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 06 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO: 2022/470

DAVALI : ERDEM MAY Mahmut ve Hamide oğlu, 24/07/1957-Adana doğ.lu Davacı Nevin May tarafından davalı Erdem May aleyhine açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında; davalı Erdem May'a tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamış, tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup; duruşma günü 18/01/2024 günü saat 10:30'da sulh için gerekli hazırlığı yapmış olarak tahkikat duruşmasında hazır bulunmanız veya vekile temsil edilmeniz, mazeretsiz olarak gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilemeyeceği ve 150. Madde hükmü sakla kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceği ihtarı ile tahkikat duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.