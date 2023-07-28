İ L A N T.C. ADANA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 28 Temmuz 2023 / 00:01

Sayı : 2021/126 Esas

Davacı , ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile Davalılar , ASAF ONUR KESER, BİRSEL ŞAHİN, BÜNYAMİN KESER, DURDANE YILMAZ, FADİME ÖZDEMİR, FATMA ÇİLİNGİR, FATMA ÇOKRANLAR, HASAN AŞIKLI, HASAN HÜSEYİN AŞIKLI, HÜSEYİN AŞIKLI, İSMİNAZ KESER, MEHMET AŞIKLI, MEKSELİNA BAŞAK KESER, MUSTAFA AŞIKLI, NİYAZİ KESER, ORHAN KESER, SALİH KESER, VEDAT AŞIKLI, YAŞAR KESER arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Davacı vekili dava dilekçesi ile, Dava konusu Adana ili, Yüreğir ilçesi, Sinanpaşa Mahallesi 5144 Ada, 12 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talebine ilişkindir.Dahili davalılar İlknur Uysal, Mert Ahmet Keser, Berna Keser'intebligat adresitespit edilememiş olduğundan adına çıkartılacak davetiye'nin ( Dava dilekçesi, Duruşma Zaptı, dahili davalı dilekçesi) ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

"7201 sayılı tebligat kanununun 28,29 ve 31 Maddeleri gereğince ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağının ayrıca HMK'nun 127.Maddesi gereğince Dava Dilekçesi'nin, ve Duruşma Zaptı'nın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesinin verilmesi ihtar ve tebliğ olunur."tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur"

Dahili davalılar İlknur Uysal, Mert Ahmet Keser, Berna Keser'e tahkikat duruşmasının bırakıldığı 31/10/2023 günü saat 09:45 mahkemeye bizzat gelmesi veya kendisini temsilen bir vekil göndermesi aksi takdirde hakkındaki davanın gıyabında görüleceği bilinmesi tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.