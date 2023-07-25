İ L A N T.C. ADANA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2023 / 00:01



Sayı : 2023/140 Esas

MALİYE HAZİNESİ ile ADANA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine adına tescil) davası nedeniyle; Dava konusu Adana İli, Sarıçam İlçesi, Sofulu Mahallesi, 854 ada, 3 parsel sayılı taşınmazda hissedar olduğu bildirilen Ayşe'nin kim olduğu, yaşayıp yaşamadığının bilinmemesi, tanınmaması ve adresinin bilinmemesi nedeni ile Adana 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 25/05/2011 tarih ve 2010/3428 Esas, 2011/1912 karar sayılı ilamı ile 427/1.Maddesi gereği olarak Adana Defterdarlığı kayyım tayin edilmiş ve gaipliğe karar verilmesi davası açılmış olup, Ayşe'i tanıyan, bilen olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin 2023/140 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, Mahkememize müracaat edilmediği taktirde adı geçen Ayşe hakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu ilanen duyurulur.