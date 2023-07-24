İ L A N T.C.ALAŞEHİRSULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA DAİR İLAN

Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2023 / 00:01



DOSYA No: 2022/5TEREKE

Dağhacıyusuf Mah. Merkez 9 Sk. No:80 Alaşehir/MANİSA adresinde mukim 40927772772 TC.Kimlik Nolu MUSTAFA AKKAŞ’IN terekesinin, ALAŞEHİR Sulh Hukuk Sulh Hukuk Mahkemesinin; 01/02/2023 Tarih ve 2022/5 Tereke Esas,2023/5Karar sayılı kararı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir. Keyfiyet; İİK.nun 166.