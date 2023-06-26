İ L A N T.C.AMASYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 26 Haziran 2023 / 00:01



2023/798 Esas

Davacı ALİ ŞEVKET DEMİRTAŞ tarafından FATMA DERİCİ'nin gaipliğine karar verilmesi için açılan ve mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Davacı; Amasya ili, Merkez ilçesi, Kızılkışlacık Köyü, Cilt no:84, Hane No:75'de nüfusa kayıtlı, Ahmet ve Şerife kızı, Amasya 01/07/1894 d.lu, TC. Kimlik No:24976142960, FATMA DERİCİ'nin adresi tespit edilememiş ve tüm aramalara rağmen kendisinin bulunamadığı ve haber alınamadığından gaipliğine karar verilmesini talep ettiğinden;T.M.K.33/2.mad. gereğince, ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Ahmet ve Şerife kızı, Amasya 01/07/1894 d.lu, TC. Kimlik No:24976142960, FATMA DERİCİ'nin ÖLÜ veya SAĞ olduğuna dair bilgi sahibi olanların mahkememize gelerek bilgi vermeleri aksi taktirde Gaipliğe karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.20/06/2023