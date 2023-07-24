İ L A N T.C. ANTALYA 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2023 / 00:01

Sayı : 2022/209 Esas20/07/2023 Davacı MALİYE HAZİNESİ tarafından mahkememizde açılan Gaiplik kararı verilmesi istemli davada;Antalya 3. SHM 2008/1905 E-2009/425 K sayılı dosyası ile kayyım tayini kararı olan ve kendisi ile mirasçıları bilinmeyen ölü Humaş mirasçılarının Antalya ili Döşemealtı ilçesi Dereli Mahallesi 8750 ada 12 parsel (eski 165 parsel) sayılı taşınmazdaki hisselerinin yönetimi sonucu elde edilen paranın Hazineye aktarılması istenmekle; kişiyi veya mirasçılarını bilen yahut mirasçısı olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize başvurması, aksi halde Medeni Kanunun 588/2 maddesi uyarınca ilan süresi içinde hiçbir hak sahibi ortaya çıkmazsa gaiplik kararı ile birlikte mirasının devlete geçeceği ihtaren ve ilanen tebliğ olunur.