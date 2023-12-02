İ L A N T.C. AYVALIK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 02 Aralık 2023 / 00:01

ESAS NO : 2016/59 Esas

KARAR NO : 2020/112

Davacı Ragıp Ürgenç aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette)davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davalılar Suzan Ürgenç ve Robert Elisabeth Ürgençtüm aramalara rağmenbulunamadığından

Dava dosyasında yapılan yargılama sonucunda verilen 11/02/2020 gerekçeli karar aşağıdaki gibi olup;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile,

Davaya konu; Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Küçükköymah. 250 ada, 11 parselde kayıtlı taşınmaz ve Küçükköy mah. 259 ada 3 parseldebulunan taşınmazdaki ortaklığın üzerindeki şerh ve yükümlülükleriyle birlikte SATIŞSURETİYLE GİDERİLMESİNE,

2-Satışın açık arttırma yolu ile ve alenen yapılmasına, satış memuru olarak Yazı İşleri Müdürü Haydar Yıldırım'ınGÖREVLENDİRİLMESİNE,

3-Kararın kesinleşmesini müteakip, talep halinde satış işlemlerinin yapılabilmesi için dosyanın Satış Memurluğuna tevdiine,

4-Satıştan elde edilecek meblağın hissedarlara, tapuve veraset ilamındaki hisselerinoranında ödenmesine,

5-Açık arttırmada ortaya çıkan satış bedeli üzerinden hesaplanacak % 0.11,38 oranında karar ve ilam harcının paydaşlardan tapu ve veraset ilamındaki payları oranında tahsiline ve hazineye gelir yazılmasına,

6-Davacıtarafından yapılan ve aşağıda dökümü gösterilen 2.573,17 TL yargılama giderinin paydaşlardan tapuve veraset ilamındaki hisseleri oranında tahsiline ve davacıya ödenmesine,

7-Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT uyarınca 2.835,00 TL vekalet ücretinin paydaşlardan tapu ve veraset ilamındaki payları oranında tahsili ile davacıya ödenmesine,

8-Davacı tarafından yatırılan gider avansından harcanmayan kısmın, Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî Ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 207/1.maddesi uyarınca kararın kesinleşmesine müteakip davacıya iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibareniki hafta içinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

İlan tarihinden 7 gün sonra gerekçeli kararın Robert Elisabeth Ürgenç (TC 137***34 ve SuzanÜrgenç'e(TC 137****70) tebliğ edilmiş sayılacağı mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.