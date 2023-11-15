İ L A N T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 15 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2021/706 Esas

KARAR NO : 2022/424

Davalı : HANIM ÇİL

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar evrakı ve istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Salkımsu Köyü 131 ada 4 parselin tamamının DSİ Genel Müdürlüğü adına tesciline, kamulaştırma bedelinin 139.361,31 TL'nin davalılar hisseleri nisbetinde ödenmesine karar verilmiş olup, verilen karar davacı vekili tarafından istinaf edilmiştir. Davalı Hanım Çil'e iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra gerekçeli kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde kanun yoluna başvurmanız ve istinaf başvuru dilekçesine cevap vermeniz ilanen tebliğ olunur.07/11/2023