İ L A N T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 25 Eylül 2023 / 00:01

Sayı : 2023/278 Esas05/09/2023 Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan832 ada 1parsel numarasında kayıtlı taşınmazın hissedarlarından Mehmet Erkan Koçaş'a Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/228 E. 2012/448 sayılı kararı ile kayyım tayin edildiği ve gaipliğine karar verilerek 10 yıldır kayyım tarafından idare edilen malvarlıklarının Hazineye intikalinin sağlanması istenmiş olduğundan, Mehmet Erkan Koçaş'dan haber alınamadığından, bulunduğu yeri bilenlerin Mahkememizin 2023/278 Esas sayılı dava dosyasına bildirmeleri ve gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu MedeniKanunun33.maddesi uyarınca ilanolunur.05/09/2023