İ L A N T.C. DİKİLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 29 Eylül 2023 / 00:01

Sayı : 2023/656 Esas 06/09/2023 Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen BİNNUR YİĞİT hakkında M.K'nın 33. Maddesi uyarınca bilgisi olanların ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 6 aylık süre içerisinde mahkememize başvurmalarının gerektiği ilan olunur.

GAİP TC KİMLİK NO : 49366281166

ADI SOYADI : BİNNUR YİĞİT

BABA ADI : FİKRİ

ANA ADI : KANİYE

DOĞUM TARİHİ : 30/01/1962

DOĞUM YERİ : DİKİLİ

İKAMETGAH ADRESİ : Mehmet Ali Akman Mah. 4/6 Sk. No: 14 Daire: 1 Konak/ İZMİR