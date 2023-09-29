İ L A N T.C. DİKİLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Sayı : 2023/656 Esas 06/09/2023 Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen BİNNUR YİĞİT hakkında M.K'nın 33. Maddesi uyarınca bilgisi olanların ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 6 aylık süre içerisinde mahkememize başvurmalarının gerektiği ilan olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 49366281166
ADI SOYADI : BİNNUR YİĞİT
BABA ADI : FİKRİ
ANA ADI : KANİYE
DOĞUM TARİHİ : 30/01/1962
DOĞUM YERİ : DİKİLİ
İKAMETGAH ADRESİ : Mehmet Ali Akman Mah. 4/6 Sk. No: 14 Daire: 1 Konak/ İZMİR
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|BASIN NO: ILN01898930