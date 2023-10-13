İ L A N T.C. EDİRNE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Sayı : 2022/1296 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Talat Güreş ve Meliha Güreş'in Gaipliğine Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda kimlik bilgileri bulunan Talat Güreş ve Meliha Güreş'in sağ mı ölü mü olduğu hakkında MK. nun 33/1-2 maddesi ve fıkraları gereğince 1 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 31720441170
ADI SOYADI : TALAT GÜREŞ
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : AYŞE
DOĞUM TARİHİ : 03/01/1928
DOĞUM YERİ : KANDİLLİ
GAİP
TC KİMLİK NO : 31702441754
ADI SOYADI : MELİHA GÜREŞ
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : SEHER
DOĞUM TARİHİ : 13/10/1941
DOĞUM YERİ : İSTANBUL
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|BASIN NO: ILN01908380