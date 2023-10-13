İ L A N T.C. EDİRNE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 13 Ekim 2023 / 00:01

Sayı : 2022/1296 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Talat Güreş ve Meliha Güreş'in Gaipliğine Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda kimlik bilgileri bulunan Talat Güreş ve Meliha Güreş'in sağ mı ölü mü olduğu hakkında MK. nun 33/1-2 maddesi ve fıkraları gereğince 1 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 31720441170

ADI SOYADI : TALAT GÜREŞ

BABA ADI : MUSTAFA

ANA ADI : AYŞE

DOĞUM TARİHİ : 03/01/1928

DOĞUM YERİ : KANDİLLİ

GAİP

TC KİMLİK NO : 31702441754

ADI SOYADI : MELİHA GÜREŞ

BABA ADI : MUSTAFA

ANA ADI : SEHER

DOĞUM TARİHİ : 13/10/1941

DOĞUM YERİ : İSTANBUL