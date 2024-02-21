İ L A N T.C. ERZİNCAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 21 Şubat 2024 / 00:01

Sayı : 2023/510 Esas 02/11/2023

Konu : Gaiplik 1.ilan

Davacı Maliye Hazinesi, mahkememize açmış olduğu iş bu gaiplik davasında;

- Ferhat EZELkim olduğunun, yaşayıp yaşamadığının bilinmemesi, tanınmaması, adresinin bilinmemesi sebebiyle gaipliğine ve 10 yıllık kayyım yönetim süresi dolduğundan, maliki olduğu, Erzincan İli, Merkez İlçesi, oğulcak köyü, 132 ada 3 parsel nolu taşınmaz yönünden Kayyımlık Bürosunca yönetilen 623.01 TL bedelin işlemiş ve işleyecek yasal faizi ile birlikte T.M.K 588 maddesi uyarınca Hazineye devrine karar verilmesini istemiş olmakla;

Yukarıda gaipliğine karar verilmesi istenen ismi yazılı şahıs hakkında bilgisi bulunan kişinin ilk ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde mahkememize bilgi vermeleri, aksi halde yukarıda ismi yazılı şahsın gaipliğine karar verileceği hususu İLAN olunur.02/11/2023