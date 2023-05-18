İ L A N T.C. GÖNEN(BALIKESİR) KADASTRO MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 18 Mayıs 2023 / 00:01

ESAS NO : 2021/7

KARAR NO : 2022/37

Davacılar tarafından, bir kısım davalılar aleyhine mahkememize açılan Kadastro Tespitine İtiraz davası sonuçlanmış olup, 07/11/2022 tarihinde verilen hüküm gereğince;

"Balıkesir ili, Manyas ilçesi, Çamlı mahallesi, eski 216 parsel, yeni 138 ada 3 parsel sayılı taşınmazın KADASTRO TUTANAĞINDAKİ TESPİT GİBİ 26404284594 T.C. Kimlik nolu müteveffa Hüseyin AYYILMAZ mirasçıları; 29155214278 T.C. Kimlik nolu Nedim DERELİ adına 880/7680 hisse,29152214332 T.C. Kimlik nolu Nadir Nadi DERELİ adına 880/7680 hisse,34171026026 T.C. Kimlik nolu Aykut ELÇİ adına 640/7680 hisse,26323287294 T.C. Kimlik nolu Gülderen AYYILMAZ adına 640/7680 hisse,30553146108 T.C. Kimlik nolu Fatma CANBAZ adına 512/7680 hisse,26347286402 T.C. Kimlik nolu Şefik AYYILMAZ adına 512/7680 hisse,19033530262 T.C. Kimlik nolu Mensure GÜGERCİN adına 512/7680 hisse,26311287640 T.C. Kimlik nolu Hasan AYYILMAZ adına 512/7680 hisse,19282521998 T.C. Kimlik nolu Nedime KARAYILMAZ adına 512/7680 hisse,26314287586 T.C. Kimlik nolu Hüseyin AYYILMAZ adına 480/7680 hisse,26305287878 T.C. Kimlik nolu Muhsin AYYILMAZ adına 480/7680 hisse,26302287932 T.C. Kimlik nolu Yasin AYYILMAZ adına 480/7680 hisse,67216237330 T.C. Kimlik nolu Nuran KARABACAK adına 480/7680 hisse,21937436724 T.C. Kimlik nolu Cemile TÜMEL adına 20/7680 hisse,30625149280 T.C. Kimlik nolu Ayşe METE adına 20/7680 hisse,17329594516 T.C. Kimlik nolu Emine AFACAN adına 20/7680 hisse,13873707556 T.C. Kimlik nolu Halil KAMA adına 20/7680 hisse,13870707610 T.C. Kimlik nolu Ali KAMA adına 20/7680 hisse,13867707784 T.C. Kimlik nolu İbrahim KAMA adına 20/7680 hisse,13864707848 T.C. Kimlik nolu Hüseyin KAMA adına 20/7680 hisse,17317594962 T.C. Kimlik nolu Zerrin ÇİFTÇİ adına 15/7680 hisse,17320594898 T.C. Kimlik nolu Zeynep AFACAN adına 5/7680 hisse itibarı ile adlarına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,Kararın kesinleşmesi halinde DAVALIDIR şerhinin KALDIRILMASINA, dosyanın KÜL halinde Manyas Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine," karar verilmiştir.

Dosyada EMİNE AFACAN'a tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı, gerekçeli kararın kendisine tebliğinin gerektiği bu nedenlerle iş bu ilanın tebliğ yerine geçmek üzere davalı EMİNE AFACAN'a gerekçeli karara karşı 2 haftalık süre içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf talebinde bulunabileceği hususu İLAN OLUNUR. 28/04/2023