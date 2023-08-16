İ L A N T.C. İLİÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 16 Ağustos 2023 / 00:01



Sayı : 2018/32 Esas 17/05/2023

Davacı, MehmetAkıl Mirasçıları FAZLI AKIL ile Davalılar, MALİYE HAZİNESİ,, Çobanlı köyü muhtarlığıve ölü Dursun Biçe MARSÇILARI Mehmet BİÇEarasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı ) davası nedeniyle; Davacı vekili;Erzincan ili, İliç ilçesi, Çobanlı Köyü, Fiğ Tarlası Mevkiinde bulunan ve murisMemet Akıl'a ait ve onun ölümüyle de davacılara intikal eden bahçe vasfındaki taşınmazın, köyde yapılan kadastro çalışmaları sırasında, bir kısmının ölü Dursun Biçe adına 162 ada, 3 parsel olarak, bahçe vasfıyla, tespit ve tescil edildiğini, bir kısmının da yol olarak bırakıldığını beyan ederek, bu taşınmazlardan tespit edilecek kısımlarının tapu kaydının iptali ile nirasçıları adına tescilini talep etmiştir.Mahkememizce verilen ara kararda ise, dava konusunun MK.713/4 uyarınca ilanına karar verilmiştir.