İ L A N T.C. İNEGÖL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Sayı : 2021/1287 Esas
Konu : Gaiplik 2.İlanı Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenilen ZİKRİ YAVUZ'un gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 29/09/2023
GAİP
TC KİMLİK NO : 22900514418
ADI SOYADI : ZİKRİ YAVUZ
BABA ADI : EMİN
ANA ADI : HATİCE
DOĞUM TARİHİ : 27/06/1970
DOĞUM YERİ : İNEGÖL
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|BASIN NO: ILN01903653