İ L A N T.C.İSTANBUL 17.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayın Tarihi: 14 Ekim 2023 / 00:01

(DENİZCİLİK İHTİSAS MAHKEMESİ SIFATIYLA)

DAVACI : M/Y PRINCESS AREEN İSİMLİ YATIN DONATANI CHAWHI MARİNE LTD'YE İZAFETEN YAT KAPTANI RAMDAN GADALKARIM MOHAMED AHMED- Tepe Mah. Barbaros Cad. 33.Sokak No:32/3 Marmaris/Muğla Muttaş Marmaris Limanı Prıncess Areen Teknesi Marmaris/ MUĞLA

VEKİLİ : Av. ONUR AZAKLI - [16482-84989-05095] UETS

DAVALI : MALTA SİCİLİNE 21815 SİCİL NUMARASI İLE KAYITLI M/Y FAIR LADY SILVIA DONATANI SOEIL MARİNE VENTURES LTD ŞİRKETİNE İZAFETEN GEMİ KAPTANI YOSEF ROE - Adaköy Yalancı Boğaz Mevki Marmaris Muğla Faır Lady Sılvıa Teknesi Marmaris Yacht Marine Marmaris/ MUĞLA

DAVA : Fon Tesisi

DAVA TARİHİ : 14/08/2023

Davacı M/Y PRINCESS AREEN İSİMLİ YATIN DONATANI CHAWHI MARİNE LTD'YE İZAFETEN YAT KAPTANI RAMDAN GADALKARIM MOHAMED AHMED ile Davalı MALTA SİCİLİNE 21815 SİCİL NUMARASI İLE KAYITLI M/Y FAIR LADY SILVIA DONATANI SOEIL MARİNE VENTURES LTD ŞİRKETİNE İZAFETEN GEMİ KAPTANI YOSEF ROE arasında mahkememizde görülmekte olan Fon Tesisi davası nedeniyle;

19.11.1976 tarihli Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlanması Hakkında Milletlerarası Sözleşmeyi değiştiren 2/5/1996 tarihli Protokol uyarınca ve bu protokoller kapsamında Türk Ticaret Kanunu'nun 1332. Maddesi uyarınca PRINCESS AREEN isimli teknenin sorumluluğunun 18.07.2023 tarihinde işbu gemi ile FAIR LADY SILVIA isimli tekne arasında meydana gelen çatma hadisesi nedeniyle doğduğu iddia edilen zararlarla ilgili 83.500 Özel Çekme Hakkı ile sınırlandırılmak üzere fon tesisi kurulmasına ilişkin dava açılmış olup,

21815 sicil numarası ile Valetta/Malta bayrak siciline kayıtlı FAIR LADY SILVIA isimli tekne ile 750649 sicil numarası ile Virgin Adaları bayrak siciline kayıtlı PRINCESS AREEN isimli teknenin, 18/07/2023 tarihinde Marmaris Netsel Marina'da çatmaları ile ilgili davacı tarafın davası ile ilgili olarak alacaklıların veya zarara uğrayanların mahkememizin 2023/362 esas sayılı dosyasına yazılı olarak bildirmeleri,

Duruşma Günü: 15/11/2023 günü saat 13:40 olup, yukarıda belirtilen ilgililerin duruşmada bizzat hazır bulunmaları veya vekil ile temsil olunmaları, aksi taktirde yargılamaya yokluklarında devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 22/08/2023