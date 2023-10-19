İ L A N T.C. İzmir 5. Sulh Hukuk Mahkemesi
Yayın Tarihi:
Sayı : 2023/2868 Esas Davacı Aşkın KİLLİK'in mahkememizde görülmekte olan gaipliğe karar verilmesi davası nedeniyle aşağıda açık kimliği bulunan TİMUR KİLLİK'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 25/09/2023Gaip T.C. Kimlik No : 48892116256
Adı soyadı : TİMUR KİLLİK
Baba adı : Kadir
Ana adı : Gülay
Doğum tarihi : 14/11/1973
Doğum yeri : Tettnang/Almanya
İkametgah adresi : Neukırch /Almanya
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01911886