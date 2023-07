İ L A N T.C. KARS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2023 / 00:01

TEREKE ESAS NO : 2022/14 Tereke

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNE DAİR İLANDIR.

MÜTEVEFFANIN BİLGİLERİ :KARS ili, MERKEZ ilçesi, SUBATAN mah/köy 54 Cilt, 8 Aile sıra no 39 sırada nüfusa kayıtlı 28/04/1961 doğumlu 18/04/2012 tarihinde vefat eden müteveffa NİHAT AYDIN'ın son yerleşim yeri: KARS, Mahkemesi: Kars Sulh Hukuk Mahkemesi.

Müteveffa Nihat Aydın'ın mirasınınen yakın yasal mirasçıları mirası reddetmiş olup Kars Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2022/14 Tereke sayılı dosyasında TMK 612. Maddesi uyarınca iflas usulü ile tasfiyeye başlanacaktır.

İlan tarihinden itibaren alacaklıların 1 AY İÇİNDE alacak kaydı yaptırmaları için alacak kayıt dilekçesiile bu dilekçeye alacaklarını ispatlayan evraklarla (senet, defter vs. delillerinin) asıl ve onaylı örnekleri ile birlikte mahkememize müraacat etmesi, müracaatta iflas başvurma harcı ve gerekli tebliğ giderlerinin ödenmesi gerektiği, alacaklarını süresi içinde yazdırmayan alacaklılara karşı mirasçılar kendi kişisel mallarıyla sorumlu olmadığı gibi; terekeden kendisine geçen mallarla da sorumlu tutulamaz. Ancak, alacaklının kusuru olmadan deftere yazdıramadığı veya bildirdiği halde deftere yazılmamış alacakları için mirasçılar zenginleşmesi ölçüsünde sorumlu kalır. Alacakları, tereke mallarıyla güvence altına alınmış olan alacaklılar deftere geçirilmemiş olsa bile bu haklarını güvenceden alabilecekleri,

Murise borçlu olanların aynı süre içerisinde kendilerini ve borçlularını bildirmeleri, aksi halde İİK 336. Maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği, murisin mallarına her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi emrine tevdii etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklardan mahrum kalacakları ilan olunur.21/07/2023