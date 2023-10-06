İ L A N T.C. KEŞAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 06 Ekim 2023 / 00:01

Sayı : 2022/178 Esas25/09/2023

KEŞAN MALİYE HAZİNESİNE ile HÜSEYİN SAVAN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 25/09/2023

GAİP

Edirne İli, Keşan İlçesi, Suluca Köyü, Şabanmera mevkii 73 parsel sayılı taşınmazın hissedarları

Ahmet Kızı Haddi