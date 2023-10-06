İ L A N T.C. KEŞAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Sayı : 2022/176 Esas25/09/2023
KEŞAN MALİYE HAZİNESİNE ile HÜSEYİN SAVAN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 25/09/2023
GAİP
Edirne İli, Keşan İlçesi, Ortacami Mahallesi 528 Ada 2 Parsel sayılı taşınmazın hissedarları
Hurşit karısı Fatma,
Hurşit kızı Emine,
Hurşit oğlu Ahmet
Hurşit oğlu Mehmet
Hurşit oğlu Hasan
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|BASIN NO: ILN01904245