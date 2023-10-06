İ L A N T.C. KEŞAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 06 Ekim 2023 / 00:01

Sayı : 2022/202 Esas 5/09/2023

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile HÜSEYİN SAVAN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 25/09/2023

GAİP

Edirne ili, Keşan ilçesi, İspat Cami Mah. 54 Ada 3 Parsel sayılı taşınmazın 1/2 hissedarları;

Hüsamettin oğlu Zekeriya

Zekeriya karısı Zeynep