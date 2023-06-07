İ L A N T.C. KİLİS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 07 Haziran 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/419 Esas

Davacı , MUSTAFA BADEM ileDavalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle; Dava konusu Kilis İli, Merkez İlçesi, Demirciler Mah. 826 ada64 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin olarak; Müteveffa Mehmet ERCAN (T.C. 29645538754)'nın yasal mirasçıları yapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden, müteveffanın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.