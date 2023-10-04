İ L A N T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2023 / 00:01

Sayı : 2022/472 Esas

TMK'nun 588 maddesinde belirtilen "10 yıllık süre dolması" nedeniyle aşağıda adı geçen tapu malikleri hakkında davacı Hazine tarafından gaiplik kararı verilmesi istenmiş olup;

Kütahya İli Merkez Saray Mahallesi 5 ada, 57 parsel malikleri Fatma: Veli kızı, Ahmet Hasibe Kocası: Karavelioğlu. Emeti (Hüseyin anası), Ayşe (Hasibe):Karaveli kızı. Alime (Hasibe) : Karavelihakkında bilgisi bulunan kişiler ve hak sahibi olduğunu ileri sürenlerin mahkememize ilan tarihinden itibaren 1 (bir) aylık süre içinde bilgi vermeleri, aksi taktirde adı geçenlerin gaipliğine karar verileceği, malvarlıklarının devlete geçeceği ilan olunur.