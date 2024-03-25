İ L A N T.C. OSMANİYE 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 25 Mart 2024 / 00:01



ESAS NO : 2023/777 Esas

Davalı : İMAN MANALA MOUSA- 99316742360- Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi 2.mh. 4.sk. No:14/3 Merkez / OSMANİYE

Davacı , TALİB MUNLAMUSA-21365871968 ileDavalı , İMAN MANALA MOUSA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Mahkememizin 2023/777 esasına kayıtlı bulunan dosyada; " davacı Talib Munlamusa ile davalı İman Manala Mousa arasındaki mahkememizin 2023/777 Esas sayılı çekişmeli boşanma davasının kayıtlı bulunan dosyada; "davacı ile aranızda hakkınızda Boşanma (Çekişmeli) davasının açıldığı, Dava dilekçesi ve tensip zabtının tarafınıza tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK'nın 127. maddesi gereğince cevap dilekçesi vermeniz gerektiği, cevap vermediğiniz taktirdeHMK'nın 128. Maddesi gereğince davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, iş bu davada tanık dinletemeyeceğiniz, delil gösteremeyeceğiniz hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.14/03/2024