İ L A N T.C. OSMANİYE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 13 Aralık 2023 / 00:01



Sayı : 2023/221 Esas (Hatice Güneş)

En son "Selimiye Mh 10359. Sk No:28 Merkez/ OSMANİYE " adresine kaydını yaptıran öncesinde "Süleymaniye Mh. Hacıbektaşiveli Cad. 89/4 Esenyurt/İstanbul" adresinde oturan Gaipliği "haber alınamaması"iddia olunan ALİ ve ZELİHA oğlu 10/03/1971 dogumlu (60013531458 TCKNOLU) MUHİTTİN GÜNEŞ'in eşi olan TURMUŞ ve MUAZZEZ kızı, 07/05/1974 dogumlu, (59983532442 TCKNOLU) HATİCE GÜNEŞ'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde doğrudan mahkememize ya da bulundukları yer Sulh Hukuk Mahkemesi'ne verecekleri bir dilekçe ya da zabıt katibine beyan ile veyahut enyakın yer asayiş birimlerinebeyan ile haber vermeleri ilanen tebliğ olunur. 19/10/2023