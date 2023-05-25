İ L A N T.C. SOMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 25 Mayıs 2023 / 00:01

Sayı : 2022/430 Esas

Konu : Gaiplik ilanı

MALİYE HAZİNESİ ile ÖMER FARUK ÖNEL arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Manisa İli Soma İlçesi İstasyon Mah. 1 Ada, 17 Parsel, taşınmazın maliki İnce Mehmet damadı İbrahim'den haberi olanların veya yerini bilen ve bu kişiyi tanıyanların Soma 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/430 esas sayılı dosyasına İVEDİLİKLE haber vermeleri Türk Medeni Kanunu 588 ile 32 ve 33. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 08/04/2023