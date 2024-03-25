İ L A N T.C. TOKAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 25 Mart 2024 / 00:01



ESAS NO: 2023/632 18/03/2024

MALİYE HAZİNESİ ile ALİADDİN KARPINAR KAYYIM TOKAT DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Mahkememizin 2023/632 Esas sayılı dosyasında, Tokat İli Merkez İlçesi Ulucami Mahallesi 324 ada 5 parsel sayılı taşınmazın maliki ile ilgili araştırmalara rağmen kendisinden herhangi bir haber alınamamış olup,Gaipliği istenilen hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde herhangi bir başvuru olmadığı ve gaipliği istenilen şahıstan haber alınamadığı takdirde T.M.K. 32 maddesi gereğince yukarıda ada, parsel bilgileri paylaşılan taşınmaz maliki hakkında gaipliğine ve taşınmazın Hazine adına tesciline karar verileceği hususu ilan olunur. 18/03/2024