İ L A N T.C. TORBALI SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 28 Kasım 2023 / 00:01



Sayı : 2023/283 Esas

Davacı vekili tarafından Deniz Koç için gaiplik kararı verilmesine ilişkin davada verilen ara karar gereğince; Davacı vekili, Deniz Koç'un Ankara Sincan 551. İstihkam İnşaat Taburu İnşaat Bölük Komutanlığı'nda askerlik görevini yapmakta iken 03.01.2020 tarihinde ortadan kaybolduğunu, soruşturma dosyalarından bir sonuç alınamadığını, kaybolduğu günden itibaren ne telefonunu ne de banka hesabını kullandığını bu nedenle İzzettin ve Remziye'den olma, 13/05/1999 TORBALI doğumlu 33115377538 kimlik numaralı DENİZ KOÇ için gaiplik kararı verilmesini talep ve dava etmiştir.DENİZ KOÇ'un gaipliğine karar verileceğinden kişi hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat etmeleri hususu ikinci kez ilanen tebliğ olunur.16/11/2023

GAİP TC KİMLİK NO : 33115377538

ADI SOYADI : DENİZ KOÇ

BABA ADI : İZZETTİN

ANA ADI : REMZİYE

DOĞUM TARİHİ : 13/05/1999

DOĞUM YERİ : TORBALI

İKAMETGAH ADRESİ : Karşıyaka Mah. 7 Cad. No:60 İç Kapı No:3Torbalı/ İZMİR