İ L A N T.C. TRABZON 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 08 Temmuz 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/20 Tereke

Müteveffa Abdullah ÖZTÜRK (TC.31060544890) 03/08/2022 tarihinde vefat ettiğinden, terekesinin tespiti talep edilmiş olmakla, borçlu ve alacaklılarının TMK'nun ilgili maddei gereğince 1 ay içerisinde mahkememiz dosyasına borç ve alacaklarının vesaikleri ile birlikte bildirmeleri, bildirmeyenlerin süreyi geçirmiş sayılacakları, alacak ile borçlarının kabul edilmeyeceği hususları ilan olunur.