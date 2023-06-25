İ L A N T.C. TURGUTLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 25 Haziran 2023 / 00:01



Sayı : 2023/44 Esas19/06/2023

Konu : GAİPLİK 2. İLANI

HAZİNE BAKANLIĞI ileMANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Manisa ili, Turgutlu ilçesi, 10. Mıntıka Mahallesi, 133 ada, 18 parsel sayılı taşınmazda malik olduğu bildirilen Mehmet: Oğlu ve Ahmet: Oğlu isimli kişilerin sağ olup olmadıklarının ve adresinin bilinmemesi nedeni ile Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/1045 Esas, 2013/29 Karar sayılı, 09/01/2013 tarihli kararı ile 3561 sayılı yasa gereği Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kayyım olarak tayin edildiği ve gaipliğe karar verilmesine ilişkin işbu dava mahkememizde açılmış olup, Mehmet: Oğlu ve Ahmet: Oğlu isimli kişileri tanıyanların ve bilenlerin olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin işbu 2023/44 Esas sayılı dosyamıza başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen Mehmet: Oğlu ve Ahmet: Oğlu isimli kişiler hakkında gaiplik kararı verileceği hususu TMK. 588/2 maddesi gereğince ilan olunur.