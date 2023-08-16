İ L A N T.C. ULUDERE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 16 Ağustos 2023 / 00:01

Sayı : 2022/78 Esas

Davacı Arif YAMAN tarafından davalı Hasımsız olarak mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MUMİN YAMAN'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 04/04/2023

GAİP TC KİMLİK NO : 34208360758

ADI SOYADI : MUMİN YAMAN

BABA ADI : HÜSEYİN

ANA ADI : HALİME

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1943

DOĞUM YERİ : ULUDERE

İKAMETGAH ADRESİ : Yeşilyova Mah. Uludere/ ŞIRNAK