İ L A N T.C. ULUDERE SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Sayı : 2022/78 Esas
Davacı Arif YAMAN tarafından davalı Hasımsız olarak mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MUMİN YAMAN'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 04/04/2023
GAİP TC KİMLİK NO : 34208360758
ADI SOYADI : MUMİN YAMAN
BABA ADI : HÜSEYİN
ANA ADI : HALİME
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1943
DOĞUM YERİ : ULUDERE
İKAMETGAH ADRESİ : Yeşilyova Mah. Uludere/ ŞIRNAK
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|BASIN NO: ILN01876986